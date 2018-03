Studenta la Imperial College: Nu regret plecarea din Romania. Viata in Londra, o aventura: mi-am facut noi prieteni, am devenit mai  independenta si am adoptat o noua cultura

Madalina Tudorache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalina Tudorache este unul dintre elevii de exceptie ai Romaniei care a ales sa urmeze studiile universitare in strainatate, pentru o cariera de varf in domeniul cercetarii. Originara din Vaslui, Madalina Tudorache a fost unul dintre elevii model - olimpica la fizica, sefa de promotie, cu 10 pe linie, si la Scoala Gimnaziala ”Alexandra Nechita” dar si Liceul ”Mihail Kogalniceanu”. Evident ca un asftel de copil nu avea cum sa simta ca isi poate implini visele in Romania, in prezent, Madalina fiind studenta la una dintre cele mai prestigioase universitati ale lumii, Imperial London, unde studiaza fizica. ”Mi-a placut ceea ce faceam si de aceea am investi ...