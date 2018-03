Studenta sexy la examen

La examenul de penal general, profesorul se adreseaza unei studente sexy:

– Sunt multumit de raspunsurile primite, dar acum o intrebare pentru nota 10:

– Cum s-ar chema faptul …. daca eu as indrazni sa bag mana pe sub rochita dumneavoastra?

– Hartuire sexuala.

– Foarte bine … dar daca dumneavoastra ati baga mana in pantaloni la mine?

-Profanare de morminte …

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.