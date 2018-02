Studenti din sapte tari, de la 21 de universitati, se vor intrece la TUIASI intr-o competitie internationala de matematica

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) va gazdui in perioada 27 februarie - 4 martie, cea de-a XII-a editie a olimpiadei internationale pentru studenti „South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students” - SEEMOUS 2018. Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri, 28 februarie, de la ora 11.00, in Aula Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Copou, Corpul A. „Suntem deosebit de on ...