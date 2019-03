Studentii de la Electronica i-au sfatuit pe elevii Colegiului National care au participat la o competitie de robotica - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Retina”, o echipa formata din sase elevi de la Colegiul National Iasi, a obtinut locul al III-lea la faza nationala a concursului First Lego League, urmand sa participe mai departe la faza internationala din Turcia. Acestia au sustinut o prezentare practica si teoretica a proiectului in fata masteranzilor de la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI), in cadrul unei colaborari existente intre cele doua institutii. Concursul a avut mai multe etape, una dintre ele presupunea ca elevii sa faca un sistem robotic pentru competitia internationala, realizata din roboti LEGO, iar cea de a doua era una teoretica si anume prezentarea unei rezolvari gasite de ei pentru o problema fizica sau s ...