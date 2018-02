Studentii de la universitatile iesene au sansa de a lucra in cele mai mari companii IT din lume

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea de-a 14-a editie a celui mai amplu program de stagii din Romania, Stagii pe Bune, isi deschide portile pe 19 februarie cu peste 1.000 de oportunitati de stagii pe durata verii pentru studentii din domeniul IT&C. Tinerii care vor sa acumuleze experienta profesionala sunt invitati sa aplice in perioada 19 februarie - 21 mai pe platforma www.stagiipebune.ro pentru una dintre pozitiile disponibile. De asemenea, pe 2-3 martie sunt invitati sa participe la evenimentele de prezentare ale stagiilor, atat in Bucuresti, cat si in Iasi, unde vor avea ocazia sa interactioneze cu cele mai apreciate companii IT&C din Romania. Ce ofera Stagii pe Bune? In ultimii 14 ani, Stagii pe Bune s-a implicat activ in plasarea student ...