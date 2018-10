Studiou CNN evacuat in direct la New York, dupa alerta cu bomba

CNN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studioul CNN din New York a fost evacuat in urma unei alerte cu bomba, iar momentul a fost surprins in timpul unei transmisii in direct. O inregistrare video arata momentul in care porneste alarma, iar angajatii parasesc cladirea. Studioul CNN din New York a fost evacuat in timp ce transmitea informatii despre bombele gasite la resedinta familiei Clinton si la biroul lui Barack Obama. Aflati in direct, cei doi prezentatori se opresc din comentarii, atunci cand porneste alarma. Auziti, acesta e sunetul alarmei de incendiu care a pornit aici, va vom tine la curent cu ce se intampla”, spune unul dintre prezentatori. Emisiunea a revenit la subiectul alertelor cu bomba si, pentru cateva zeci de secunde, a fos ...