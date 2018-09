Studiu: Aspirina, paracetamolul si ibuprofenul in forma solubila cresc riscul de atac de cord cu 22%

asp

Pacientii care iau in mod regulat aspirina, paracetamol, ibuprofen si alte medicamente in forma solubila prezinta un risc cu 22% mai mare de a suferi un atac de cord.



Analgezicele pe care milioane de persoane le consuma zilnic pot provoca atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale si chiar moarte, intrucat acestea contin prea multa sare, potrivit rezultatelor unui studiu recent realizat de cercetatorii britanici.



Mai mult decat atat, s-a descoperit ca riscul de a muri este cu 28% mai mare in cazul celor care consuma medicamentele respective.



Dozele recomandate pentru unele dintre aceste calmante contin cu 50% mai multa sare decat limita zilnica maxima indicata pentru adulti.



Cercetatorii de la University College London si University of Dundee, care se afla in spatele acestui studiu, recomanda pacientilor sa evite sa se trateze, in mod regulat, cu medicamente solubile. De asemenea, acestia indeamna firmele de medicamente sa foloseasca prospecte cu tabele - asemanatoare cu cele realizate pentru alimente - de unde pacientii sa se informeze despre nivelul de sare continut de tratamente.



Milioane de adulti, in special batranii, se bazeaza pe analgezice pentru afectiuni cronice, cum ar fi artrita, in timp ce suplimentele alimentare, precum calciul, sunt luate de femeile insarcinate si cele care se afla la menopauza.



Multi dintre ei prefera sa consume medicamente solubile, pentru ca acestea sunt mai usor de inghitit si se crede ca actioneaza mai repede. Insa acestea contin un nivel ridicat de sare, pentru a se dizolva mai usor in apa.



In timpul studiului, oamenii de stiinta au monitorizat pacienti carora le-au prescris forme solubile de paracetamol, aspirina si ibuprofen, dar si suplimente, precum vitamina D, zinc si calciu, pe o durata de sapte ani.



Cei care au utilizat medicamente solubile au fost cu 16% mai predispusi sa sufere un atac de cord, un accident vascular cerebral sau sa moara mai repede. In medie, pacientii s-au confruntat cu aceste probleme la patru ani dupa ce le-au fost prescrise medicamentele.



Un adult nu ar trebui sa consume mai mult de sase grame de sare pe zi. Pacientii care iau sapte pastile solubile de paracetamol pe zi, depasesc doza de sare recomandata cu 50 de procente.



"Am fost surprinsi de cat de multa sare era in unele tablete", a spus Thomas Macdonald, profesor la University of Dundee.



"Este un risc care poate fi evitat si este un risc cardiovascular care este cea mai comuna cauza a mortii in Marea Britanie.



Daca iei aceste medicamente in fiecare zi, ar fi mai bine pentru sanatatea ta sa iei versiunea normala, nu pe cea solubila", a completat acesta.



Cercetatorii au analizat doar pacientii carora le-au fost prescrise aceste medicamente, dar, spun ei, sunt milioane de adulti care se folosesc de aceste calmante fara prescriptie medicala.



Totodata, expertii au subliniat ca pacientii care consuma aceste medicamente ocazional, cel mai probabil, nu vor fi afectati.

