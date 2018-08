Studiu: Consumul moderat de ciocolata ar putea reduce riscul producerii unui infarct

Ciocolata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii au descoperit ca un consum moderat de pana la 3 bucati de ciocolata pe luna ar putea reduce riscul producerii unui infarct cu pana la 13 %. In Marea Britanie, problemele cardiace afecteaza aproximativ 900.000 de oameni, iar in jur de un sfert dintre acestia mor intr-un an, potrivit Daily Mail. Cercetatorii sunt de parere ca substantele naturale care se afla in ciocolata, flavonoizii, ajuta vasele de sange si reduc inflamarea acestora. Insa medicii atrag atentia ca este nevoie de moderatie in consumul de ciocolata, deoarece zaharul si grasimile saturate ar putea avea efecte nedorite, chiar nocive. Astfel, cei care mananca zilnic ciocolata risca cu 17 % mai mult sa se trezeasca cu infarct. Stu ...