STUDIU: Ecstasy ar putea contribui la tratarea soldatilor care sufera de stres post-traumatic

Substanţa MDMA prezentă în tabletele de ecstasy, administrată în mod controlat şi împreună cu o formă de psihoterapie, ar putea avea o anumită eficacitate în tratarea soldaţilor care se luptă cu stresul post-traumatic, sugerează cercetătorii într-un studiu apărut miercuri şi preluat de AFP preluat de agerpres.

Publicat în revista de specialitate The Lancet Psychiatry, studiul are limitările sale, recunosc autorii: la cercetare a participat un număr scăzut de persoane - 26, dintre care 22 sunt foşti soldaţi, trei pompieri şi un poliţist -, iar rezultatele nu au fost comparate cu un grup căruia să-i fie administrat un tratament placebo.Cu toate acestea, studiul sugerează că tratamentul cu MDMA este ''sigur şi poate consolida beneficiile psihoterapiei'', a precizat revista într-un comunicat.Participanţii la studiu au urmat un protocol foarte strict. După trei şedinţe de psihoterapie de o oră şi jumătate fiecare, subiecţilor le-au fost administrate aleatoriu doze mai mult sau mai puţin puternice de MDMA (30 mg, 75 mg sau 125 mg) în timpul a două şedinţe de câte opt ore fiecare.Subiecţii au fost apoi monitorizaţi cu atenţie: o noapte au fost ţinuţi sub observaţie, apoi au avut loc conversaţii telefonice cu aceştia pe parcursul următoarei săptămâni şi au fost intervievaţi în timpul altor trei şedinţe de psihoterapie de o oră şi jumătate.Potrivit cercetătorilor, pacienţilor care au luat dozele cele mai mari li s-au redus simptomele de stres post-traumatic. Eşantionul redus pe care a fost realizat studiul însă este recunoscut de cercetători ca fiind o deficienţă statistică.Au existat şi efecte secundare. Unii dintre participanţi au spus că au resimţit, sub efectul MDMA, tendinţe puternice de suicid. Toate ''grupurile au prezentat efecte negative apărute după tratament'' printre care ''anxietate, dureri de cap, epuizare, tensiuni musculare şi insomnii'', au notat cercetătorii.Studiul pune o problemă importantă de etică, întrucât în prezent este interzisă administrarea de MDMA, substanţă care intră sub incidenţa traficului de droguri.Doi profesori de psihiatrie de la Oxford, Andrea Cipriani şi Philip Cowen, au salutat protocolul pus la punct în cadrul acestui studiu precum şi rezultatele sale, exprimând în acelaşi timp şi rezerve.''Nevoia găsirii unui tratament pentru stresul post-traumatic, în special în cazul foştilor soldaţi şi al personalului serviciilor de urgenţă, este o certitudine. Cu toate acestea, posibilitatea generalizării psihoterapiei însoţite de MDMA pentru probleme comune de ordin psihiatric rămâne să fie stabilită'', au scris aceştia într-un comentariu publicat de The Lancet.