Studiu GPeC Eureka Insights: 7 din 10 romani economisesc bani, asteptand reducerile de Black Friday si de Sarbatori

Laptopuri, telefoane și tablete: 1.472 lei

TV / Audio-Video / Foto: 1.393 lei

Electrocasnice: 986 lei

PC, periferice și software: 628 lei

Femeile preferă într-o măsură mai mare decât bărbații să cumpere exclusiv din mediul offline (40% femei vs. 15% bărbați), în timp ce bărbații aleg preponderent comerțul online (37% bărbați vs. 17% femei). Distribuția pe sexe se echilibrează atunci când este vorba de cumpărături atât din mediul offline, cât și din mediul online, 5 din 10 respondenți alegând ambele canale pentru cumpărăturile de sezon.

Persoanele care doresc să facă achiziții exclusiv din mediul online intenționează să cheltuiască mai mult pentru un produs decât cei care aleg doar achizițiile din offline, iar bugetele cresc în cazul celor care vor face cumpărături folosind ambele canale de vânzare. De asemenea, respondenții care au declarat că sunt interesați doar de vânzările de Black Friday intenționează să cheltuiască mai mult pentru un produs, comparativ cu cei care așteaptă exclusiv reducerile de Crăciun.

Bărbații preferă într-o măsură mai mare vânzările de Black Friday, iar femeile pe cele de Crăciun.

În medie, fiecare respondent care a declarat că intenționează să cumpere online, are în vedere 8 magazine online diferite pe care le urmărește pentru a face achiziții.

Aproximativ 3 din 10 respondenți au participat în ultimii 3 ani atât la reducerile de Black Friday, cât și la cele de Crăciun. Potrivit acestora, gradul de satisfacție privind experiența de cumpărare este pe un trend crescător (de la 76% experiență pozitivă în 2016, la 80% în 2017).

Totuși, pentru cei care s-au declarat nemulțumiți de Black Friday 2017, principalele 3 motive ale insatisfacției față de experiența de cumpărare sunt, în ordine: prețuri prea mari față de așteptările lor (31%), reducerile au fost percepute drept artificiale (27%), iar timpul de livrare a fost prea mare (20%)

sunt, în ordine: (31%), (27%), iar (20%) Doar 17% dintre respondenții care au participat la campania de Black Friday 2017 nu mai intenționează să participe și anul acesta, imensa majoritate de 83% fiind, în continuare, interesată de promoțiile Black Friday 2018.

Black Friday și cifrele estimate de GPeC în E-Commerce 2018



Potrivit studiului realizat de GPeC împreună cu Eureka Insights , 7 din 10 români din mediul urban și cu acces la internet așteaptă în mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday și Crăciun pentru a achiziționa produse în perioada următoare. Doar 3 din 10 respondenți s-au arătat neinteresați de campaniile de discount, făcând cumpărături în mod uzual în perioada anterioară Black Friday (septembrie – noiembrie 2018).Conform studiului, românii intenționează să cheltuiască cel mai mult pe produsele din, astfel:reprezintă cea de a doua categorie importantă pentru care românii sunt dispuși să cheltuiască aprox. 1.460 lei în perioada următoare. Urmează produsele din categoriaincluzând polițele RCA (606 lei), produsele din categoria(548 lei), dar și articolele de(541 lei),(454 lei),(373 lei) și(294 lei).Românii vor cheltui, în medie, 273 lei pentru, iar pentru produsele din categoria– bugetul mediu este de 251 lei. Pe ultimul loc în clasament se află, românii fiind dispuși să cheltuiască doar 125 lei pentru acestea.În intervalul noiembrie – decembrie, categoriile deșisunt cele din care urmează să se achiziționeze cele mai multe produse, chiar dacă bugetul alocat pe aceste categorii este mai mic decât în cazul IT&C sau Travel.alocat de români pentru achiziția de produse în perioada de Black Friday și Crăciun este de, din care aproape jumătate este7 din 10 respondenți intenționează să cumpere cadouri în perioada noiembrie – decembrie 2018 ele reprezentând, în medie,pe care intenționează să le facă până la finalul anului,Datele au fost colectate în luna septembrie 2018, iar studiul a fost făcut pe un eșantion de 407 persoane – femei și bărbați din mediul urban, cu vârsta de peste 18 ani și cu acces la internet. Marja de eroare este de +/- 5% pe un interval de încredere de 95%.(cel mai mare magazin online din România) în ziua de, majoritatea retailer-ilor online alăturându-se acestei date. De atunci și până în apropiere de Sărbători, toate magazinele online vor întâmpina consumatorii cu promoții, perioada noiembrie-decembrie fiind cea mai prolifică pentru comercianți, asigurându-le aprox. 25% din vânzările generate în întreg anul.Anul trecut, doar în weekend-ul de Black Friday s-au înregistrat vânzări deÎn 2017, comerțul online românesc a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană (aprox. 40% de la un an la altul), atingând pragul de 2,8 miliarde EUR la final de an.Potrivit estimărilor GPeC, comerțul electronic continuă să crească vertiginos. “Chiar dacă poate nu vom atinge acest prag în 2018, ne îndreptăm rapid spre 4 miliarde de euro și vorbesc doar despre e-Tail, adică produse fizice, palpabile, achiziționate online. Dacă am adăuga și serviciile (plăți de facturi, bilete de avion, bilete la spectacole etc.) care sunt majoritar plătite online prin card, atunci piața totală este deja mult mai mare”, spune Andrei Radu, Founder & CEO GPeC.Principalele cifre și statistici privind piața de e-commerce vor fi discutate în cadrul GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie 2018 – cel mai mare eveniment de profil din România, desfășurat la București. La eveniment sunt așteptați experți internaționali și autohtoni din domeniu precum:(autorul bestseller-ului Hooked),(CEO eMAG),(Managing Partner FAN Courier),(Founder Omniconvert) și alții.Detalii și înscrieri la GPeC SUMMIT, pe website-ul organizatorilor: https://www.gpec.ro/gpec-summit-noiembrie/ ----------------------------------------------------------------