Studiu ingrijorator. Unul din zece elevi de liceu se drogheaza

Unul din zece elevi de liceu din Constanta a experimentat cel putin un drog, cel mai consumat fiind canabisul. Datele statistice arata ca debutul consumului de droguri este in clasa a saptea, mai ales in privinta etnobotanicelor. Pe litoral, cel mai des se consuma in Mamaia, Costinesti si Vama Veche. Seful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanta, comisarul sef Marius-Cristian Oprisan, spune ca studiile realizate in ultimii ani, in randul elevilor de liceu si din scolile profesionale din judetul Constanta, arata ca peste opt la suta dintre elevi au declarat ca au consumat cel putin o data in viata un drog ilicit, in timp ce aproape cinci la suta au declarat ca ...