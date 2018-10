Studiu: Peste un milion de romani ar putea sa munceasca și nu o fac

Peste un milion de persoane de varsta activa nu sunt implicate, oficial, in niciun fel de activitate economica, desi numarul de someri inregistrati este de aproximativ 400.000 de persoane, se subliniaza intr-un studiu realizat de PwC Romania si prezentat marti. Numarul de un milion exclude pensionarii si persoanele incadrate in diverse forme de educatie, conform […] Articolul Studiu: Peste un milion de români ar putea să muncească și nu o fac apare prima dată în AM Press.