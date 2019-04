STUDIU: Pisicile domestice sunt capabile sa isi recunoasca numele

Pisici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pisicile de companie sunt capabile sa isi recunoasca numele, aproape la fel ca si omologii lor canini, conform concluziilor unui studiu citat vineri de Press Association preluat de agerpres. Se cunosc multe informatii despre capacitatea cainilor de a comunica cu oamenii, insa o echipa de cercetatori din Japonia a dorit sa investigheze modul in care pisicile domestice pot face diferenta intre diferite cuvinte utilizate in limbajul uman. Experimentul a constat in evaluarea modului in care pisicile reactioneaza cand isi aud numele, rostit de stapanii lor intr-un sir de substantive alese la intamplare. Va doriti o viata fericita si plina de succese? Invatati de la pisicile voastre Ulterior, in cadrul altui test, ...