Studiu: zaharul are acelasi efect asupra creierului ca opiumul si cocaina

zahar1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou studiu, publicat in British Journal of Sports Medicine, releva ca zaharul provoaca acelasi tip de adictie ca opiumul si cocaina si ca acesta este motivul pentru care putine persoane pot rezista tentatiei dulciurilor. Se mai precizeaza ca decizia opririi consumului de zahar aduce aceleasi simptome ca procesul de dezintoxicare de droguri: se trece printr-o perioada de sevraj. Studiul afirma ca zaharul ar deschide poarta de acces la alcool si alte substante peiculoase care dau dependenta. Produsul este rafinat din plante pentru a ajunge in starea de cristale albe pure - un proces despre care cercetatorii cred ca are o contributie majora la proprietatile sale de adictie. Concret, se mentioneaza ...