SUA a bombardat inca o tara! Membrii unei cunoscute grupari au fost anihilati

Cel putin 18 membri ai organizatiei islamiste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in sudul Somaliei ca reactie la un atac care a vizat militari americani si somalezi, anunta Comandamentul SUA pentru Africa (Africom), potrivit Mediafax. In confruntari nu au fost raniti militari americani ori somalezi, a declarat Nate Herring, purtatorul de cuvant al Africom, citat de agentia Associated Press. Confruntarile militare au avut loc la circa 50 de kilometri nord-vest de p ...