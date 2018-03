SUA, amenintari dure la adresa Romaniei: “Va vom izola ca pe vremea lui Ceausescu si va lasam prada razboiului”

SUA Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SUA santajeaza Romania ”Ori lasati americanii sa extraga gaze de sist pentru a le vinde Europei dependente de gazul rusesc, ori va vom izola ca pe vremea lui Ceausescu si va lasam prada razboiului”. Santaj sau nu, aproape ca nici nu mai conteaza, caci vorbele lui Friedman au ajuns cu siguranta acolo unde trebuie. Seful Stratfor este unul dintre analistii pe care liderii politici si militari de la Washington nu doar ca ii asculta, dar ii si sprijina/ foloseste la nevoie. Sa fie si acum cazul? Romania reprezinta o tinta mai veche a SUA, dar una care se dovedeste greu de cucerit, macar la nivel economic. Intr-un interviu, renumitul politolog evreu nascut in Ungaria, la Budapesta, incepe in for ...