SUA: Atac armat in apropierea unei biserici! Sunt mai multe victime

Atac armat Autoritatile anunta ca un atac armat este in desfasurare in zona unei biserici in Aberdeen, statul american Maryland, fiind inregistrate mai multe victime, informeaza CNN. "Confirmam ca impuscaturile s-au produs la intersectia Spesutia Road cu Perryman Road. Victime multiple. Atacul e in desfasurare. Evitati zona", a scris pe Twitter, seriful din Harford County. Vezi si: Atac armat in SUA! Patru persoane ranite intr-o cladire de birouri Oamenii sunt rugati sa evite zona respectiva, in care se afla o biserica episcopala. La randul sau, guvernatorul Larry Hogan a anuntat ca incidentul este monitorizat cu atentie. "Rugaciunile noastre se indreapta spre cei afectati de aceasta tragedie, ...