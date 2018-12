SUA au devenit exportator net de petrol, pentru prima oara in ultimii 75 de ani

Statele Unite ale Americii petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); America a devenit saptamana trecut exportator net de petrol, dupa 75 de ani de continua dependenta de titeiul extern si marcand - chiar daca pentru scurt timp - o miscare pivotala spre ceea ce presedintele Donald Trump a numit "independenta energetica", scrie Bloomberg. Trecerea in postura de exportator net este rezultatul boomului fara precedent al productiei americane de petrol, cu mii de sonde pompand din Texas si New Mexico pana in Dakota de Nord si Pennsylvania. Gratie revolutiei petrolului de sist, SUA a devenit cel mai mare producator de petrol, depasind Rusia si Arabia Saudita. Vezi si: Fara precedent! Rusia ameninta Statele Unite cu actiuni simet ...