SUA: Birouri ale CNN din New York, evacuate in urma unei alerte cu bomba

Birouri de difuzare ale CNN din New York au fost evacuate de poliţie joi seara după primirea unui telefon care anunţa că cinci bombe au fost ascunse în Time Warner Center Building, perturbând programul de emisie al canalului de televiziune american, a anunţat poliţia, relatează Reuters. "Am închis perimetrul la Columbus Circle şi am verificat clădirea ", a declarat detectivul Hubert Reyes. 'În prezent verificăm întreaga clădire'', a precizat el. .@donlemon reports from outside CNN's New York offices after an evacuation was ordered due to a phoned bomb threat https://t.co/fR31rrQtzZ pic.twitter.com/UXtFWuxreR— CNN Tonight (@CNNTonight) December 7, 2018 Traficul de vehicule şi de pietoni a fost de asemenea blocat de echipaje de poliţie. Apelul a fost făcut în jurul orei locale 22.00. CORRECTION: Police responded to a call at 10:07 PM.— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 7, 2018 Un biroul al CNN din Time Warner Center a fost evacuat în luna octombrie după descoperirea unui pachet care conţinea un dispozitiv exploziv şi care îi era destinat fostului director al CIA John Brennan.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Ady Ivaşcu)