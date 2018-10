SUA: Cel putin patru morti intr-un schimb de focuri in apropierea unei sinagogi din Pittsburgh

Cel puţin patru persoane au fost ucise sâmbătă într-un incident armat în apropierea unei sinagogi din oraşul american Pittsburgh, statul Pennsylvania, au informat mass-media din SUA, relatează AFP. "Se pare că există mai multe victime", a scris preşedintele Donald Trump pe Twitter, cerând populaţiei să rămână la adăpost. Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018 "Există numeroase victime", a declarat pentru presa locală Jason Lando, comandantul poliţiei din Pittsburgh. Televiziunea afiliată canalului CBS a raportat şapte morţi, între care doi poliţişti, în timp ce Fox News Pittsburgh a vorbit despre patru persoane împuşcate în apropierea sinagogii "Copacul vieţii", unde credincioşii se adunaseră pentru o slujbă religioasă. Mai înainte, autorităţile locale au anunţat că poliţia încearcă să captureze un individ înarmat zărit în apropierea unei sinagogi într-un cartier din oraşul Pittsburgh. "Există un trăgător în zona Wilkins şi Shady. Evitaţi zona", au anunţat într-un mesaj pe Twitter serviciile de securitate publică ale oraşului. Agenţia Federală pentru Controlul Armelor (ATF) a anunţat pe Twitter că agenţi speciali au fost trimişi la locul incidentului.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Moise, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: CBS Los Angeles / Twitter