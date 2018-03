SUA: Doua persoane au fost impuscate mortal in campusul universitatii Central Michigan

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au fost ucise vineri dimineata in campusul universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat institutia, vorbind despre un suspect de 19 ani care nu a fost arestat la acest moment, scrie AFP. Campusul a fost inchis. Circa 18.000 de studenti frecventeaza campusul principal al Central Michigan University. In cursul diminetii, politia anuntase focuri de arma in cladirea "Campbell Hall" a acestei universitati din orasul Mount Pleasant, intre Chicago si Detroit. "Persoanele decedate nu sunt studenti si politia crede ca e vorba de un indident care are la origine o situatie locala", a precizat Central Michigan University. Suspectul este un tanar de culoare de ...