SUA: Mai multi raniti intr-un incident armat intr-un bar din California

Mai multe persoane au fost rănite într-un incident armat produs în cursul nopţii de miercuri spre joi într-un bar din sudul statului american California, au comunicat serviciile de pompieri şi media americane, transmit AFP şi Xinhua. Cel puţin patru ambulanţe au fost chemate la barul 'Borderline Bar and Grill' din localitatea Thousand Oak pentru a acorda îngrijiri victimelor. 'Pompierii şi primele echipe de intervenţie au sosit la locul unde au fost semnalate focurile de armă' şi 'mai mulţi răniţi', a indicat serviciul de pompieri din comitatul Ventura, pe Twitter, fără a preciza circumstanţele incidentului. #OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc— VCFD PIO (@VCFD_PIO) November 8, 2018 În prezent sunt în curs operaţiune de 'securizare' la locul incidentului, au precizat sursele citate.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)