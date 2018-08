SUA nu iau in considerare recunoasterea dreptului Israelului asupra inaltimilor Golan

Un cutremur major cu magnitudinea de 7,3 a avut loc marți (22 august) în nordul Venezuelei. Seismula fost resimțit și în capitala Caracas mai multe clădiri clătinându-se, a anunțat Agenția Geologică din SUA. Cutremurul a fost localizat în apropierea orașului Carupano, o zonă de comunități sărace de pescuit, și a fost resimțit și în Columbia, […] The post Cutremur puternic în Venezuela! Seismul a avut magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter appeared first on Cancan.ro.