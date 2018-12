SUA: O profesoara, acuzata de cruzime fata de un copil, dupa ce a tuns cu forta un elev

Acuzat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O profesoara din SUA a fost arestata dupa ce un videoclip in care aceasta apare cum tunde cu forta un elev in timpul orelor, in timp ce canta imnul national, a fost postat pe Reddit, relateaza BBC. Margaret Gieszinger, in varsta de 52 de ani, si-a pierdut de asemenea slujba de la liceul din Visalia, California, unde preda. Procurorii au spus ca aceasta a pledat vinovata la sase capete de acuzare, inclusiv la cruzime fata de un copil si vatamare corporala, si se confrunta cu trei ani si jumatate de inchisoare. Vezi si: Caz scandalos in invatamantul romanesc! Profesoara, amenintari catre elevi: "Prost crescuti, cu aere de geniu! Am pistol cu bile pentru cei din fata, cutite pentru cei din spate" ...