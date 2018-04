SUA: O statie de metrou din New York a devenit Muzeu "David Bowie"

O staţie de metrou din New York a devenit locul unei expoziţii foto care îl omagiază pe muzicianul britanic David Bowie, decedat în 2016 şi care a locuit mai mult de 20 de ani în "Big Apple", relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Instalaţia, finanţată şi sponsorizată de platforma muzicală online Spotify, se vrea o extensie a expoziţiei "David Bowie is", care este deschisă în prezent la Muzeul Brooklyn. Este al 12-lea oraş în care este prezentă expoziţia itinerantă, lansată în martie 2013 de Victoria and Albert Museum din Londra, care a organizat-o cu trei ani înainte de moartea artistului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Prin afişe uriaşe, staţia Broadway-Lafayette îi aduce un omagiu newyorkezului Bowie până pe 13 mai. Un plan gigant al cartierului a fost afişat în staţie, fiind botezat "Bowie's Neighborhood Map", pe care sunt marcate locurile care au fost importante pentru cântăreţ, în special grădina publică Washington Square Park, unde îi plăcea să se plimbe. Pe hartă nu este menţionat apartamentul său din Soho, aflat în apropiere, unde artistul a trăit mai mult de 10 ani până la moartea sa. Cu ocazia evenimentului, Regia de metrou newyorkez MTA a tipărit 250.000 de cartele de transport cu efigia cântăreţului care se vând doar în staţia Broadway-Lafayette şi în cele adiacente străzii Bleecker. David Bowie (8 ianuarie 1947 - 10 ianuarie 2016) a fost cântăreţ, compozitor şi producător. El a fost recompensat cu două premii Grammy, iar albumele sale s-au vândut în peste 140 de milioane de copii pe plan mondial. Activ pe parcur ...