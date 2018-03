Sub egida Filialei Constanta a Societatii de Stiinte Istorice: Zilele Basarabiei in Romania de la Mare au debutat la Ramnicu de Jos (galerie foto)

prof. univ. dr. Stoica Lascu , preşedinte Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România - „Unirea Barabiei cu Ţara-Mumă, prima bornă în făurirea Marii Uniri“

La Râmnicu de Jos acestea au luat forma unei reuniuni afectiv-memoriale sub genericul „Centenarul Unirii Basarabiei cu Ţara-Mumă“.În intervenţia sa, prof. univ. dr. Stoica Lascu, fost elev al Şcolii Gimnaziale din Râmnicu de Jos și președinte al Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, a spus, între altele: „Prima bornă din procesul istoric al făuririi Marii Uniri a românilor din 1918, anume revenirea teritoriului românesc dintre Prut şi Nistru, cunoscut şi sub numele de Basarabia, la Ţara-Mumă, este marcat de Filiala Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice prin susţinerea Zilelor Basarabiei în România de la Mare - Dobrogea. Vor avea loc, în acest sens, mai multe reuniuni afactiv-memoriale în şcoli din judeţul nostru - prima are loc astăzi (n.r. – 8 martie), la şcoala de aici, din străvechea aşezare Râmnicu de Jos, unde am învăţat şi eu în primele şapte clase -, precum şi din judeţul Tulcea -, elevii, tânăra generaţie în general, fiind acea parte a populaţiei care trebuie a fi mai cu responsabilitate conştientizată asupra trecutului nostru istoric, în speranţa poziţionării naţionale – recte, a naţiunii române - într-o lume tot mai uniformizată şi globalizată. Centenarul Marii Uniri va fi folosit, fără îndoială, o dată în plus, am convingerea, de către slujitorii lui Clio dobrogeni - foarte mulţi dintre ei absolvenţi ai facultăţii de profil din cadrul Universităţii «Ovidius» -, în primul rând dascălii din instituţiunile de învăţământ, în a insufla elevilor permanenţe ale istoriei naţionale, dintre care procesul de făurirea unui stat naţional, unitar şi independent s-a finalizat în urmă cu o sută de ani, într-un context internaţional favorabil - anul istoric 1918, zenitul istoriei moderne a neamului nostru, dintre Carpaţi, Tisa, Nistru şi Dunăre“.Citiți mai jos programul complet al manifestării:Cuvânt de deschidere - prof.coordonator structură al Şcolii Gimnaziale din Râmnicu de JosPrezentări cu caracter istoric:Referate prezentate de elevi (clasa a VIII-a) (coordonator: conf. univ. dr. Marian Zidaru):Expoziție de desene (coordonator: prof.Concurs de poezii recitate de elevii claselor I-IV(coordonator: prof. Iulia Șerban): Prof. univ. dr. Stoica Lascu