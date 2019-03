Subcarpați, IAMDDB, AJ Tracey și Bobby Basil sunt noii artiști anunțați la Summer Well 2019

Subcarpați, IAMDDB, AJ Tracey și Bobby Basil sunt noii artiști anunțați pentru ediția de anul acesta, a noua, a Festivalului Summer Well, care va avea loc în perioada 10 - 11 august, pe domeniul Știrbey din Buftea, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.

Pentru al doilea an consecutiv, scena Red Bull Music aduce un sound nou la Summer Well, cu un line-up format din artiști cu vechime, dar și nume noi pe scena hip-hop internațională - Subcarpați, IAMDDB, AJ Tracey, Bobby Basil.

Cu un nou album, "Zori și Asfințit", și promisiunea de a repeta performanța efervescentă din 2018, cei de la Subcarpați revin la Summer Well cu proiectul "Iarmaroc". La granița dintre folclor și ritmuri moderne, dintre electro și hip-hop, Subcarpați concertează de prin 2010 sub deviza "punem preț pe tot ce înseamnă tradițional românesc".

Una dintre cele mai captivante revelații ale scenei muzicale din Marea Britanie, IAMDDB, pe numele real Diana Debrito, dă dovadă, la cei doar 23 de ani ai săi, de o hotărâre formidabilă, căreia i se adaugă talentul muzical incontestabil, stilul uimitor și charisma molipsitoare. Într-un singur an, IAMDDB s-a transformat din șomer cu buzunarele goale în model pentru campaniile Tommy Hilfiger și personaj central al unui spot comercial pentru una dintre cele mai puternice echipe de fotbal din lume, Manchester United, emblema orașului său natal. Sound-ul IAMDDB este un amestec de trap, jazz și modern soul, colorat cu influențe derivate din rădăcinile sale angoleze și portugheze. Se inspiră din samba, Bob Marley, Nat King Cole și muzica africană. Piese precum "Shade", "Leaned Out", "More" sunt hituri de referință pentru IAMDDB.

Citește și: Lori Loughlin a fost concediată, după ce a fost arestată sub acuzaţia de fraudă în scandalul 'Varsity Blues'

2019 promite să fie un an de referință pentru AJ Tracey. Londonezul și-a lansat albumul de debut, care-i poartă numele și care prezintă multiplele fațete ale unui artist universal. A avut numeroase concerte în Australia la începutul anului și turneul său european culminează cu un spectacol sold-out la legendara Brixton Academy din Londra. În vârstă de 24 de ani, AJ Tracey face parte dintr-o cohortă de muzicieni cunoscuți pentru că au dat tonul și au definit sonor grime-ul contemporan, deși, în ultimul an, el și-a dovedit din plin creativitatea și în afara genului. Indiferent dacă este vorba despre dancehall vibrant, precum hitul "Butterflies" (24 milioane vizualizări pe YouTube), sau funky house, precum "3am", AJ se desfășoară fără efort pe scene diferite, cu sunete diferite.

Bobby Basil și-a început cariera în 2014, ca parte a duoului rap irlandez Dah Jevu, care, cu versuri întunecate, beat-uri neconvenționale și videoclipuri cinematografice, l-a propulsat spre notorietate pe artistul pe jumătate caraibian. După separarea duoului Dah Jevu, în 2016, Bobby și-a continuat cariera solo. Cu un sound mai colorat, combinând producții trap cu versuri jucăușe, care au prins la public, Bobby Basil a lansat "G Train" alături de Wastefellow și Poppy Bellah, piesă urmată de single-urile "Come Down to Me" și "I do not Get Enough".

Printre artiștii deja anunțați la cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well se numără The 1975, Tender, Pale Waves, Maribou State, Black Honey, The National.

Abonamentele pentru Summer Well pot fi cumpărate de pe site-ul summerwell.ro, la preţul de 295 de lei + 6% taxe.