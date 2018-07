Suceava: Bebeluș de doua saptamani, mort in condiții suspecte

Verdict incomod pentru un fost ministru PSD: a plagiat in lucrarea de doctorat Verdict incomod pentru un fost ministru social-democrat. Este vorba despre fostul ministru al Sănătății Florian Bodog, a ...

Iohannis: Sunt obligat sa promulg Legea 304. Secția speciala pentru anchetarea magistraților devine funcționala După o nouă serie de critici dure la adresa coaliției de guvernare pe tema Legilor justiției, președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că va promulga Legea 304 (privind organizarea judiciară). Secția specială pentru anchetarea magistraților va deveni, astfel, funcțională. În declarația de presă ...

Klaus Iohannis a promulgat legea 304 din 2004 privind organizarea judiciara: "Am epuizat toate caile de atac. Coaliția legifereaza prost" Klaus Iohannis a anunţat în aceată după-amiază că a fost nevoit să promulge legea 304 din 2004 privind organizarea judiciară, după ce a epuizat toate căile de atac. Preşedintele României a subliniat că va sesiza Curtea Constituţională referitor la modificările aduse legii 303 din anul 2004. De asemenea, șeful statului a declarat că a cerut

Taraboi la Guvern: cel mai amendat protestatar #REZIST s-a legat cu lanțuri A fost tărăboi joi la Guvern: cel mai amendat protestatar #REZIST s-a legat cu lanțuri de gardul Executivului. Concret: ...

BCR reacționeaza in cazul de corupție privind programul „Prima Casa”. EXCLUSIV Reprezentanții Băncii Comerciale Române au reacționat imediat în scandalul legat de implicarea unui angajat în dosarul privind posibile fapte de corupție comise în cadrul derulării programului „Prima Casă”. Într-o precizare transmisă în exclusivitate redacției Sursa Zilei, în urma apariției articolu ...

Vești proaste pentru romani! Vor plati mai mulți bani pe gaze de la 1 august Luna august aduce vești proaste pentru români, care vor fi nevoiți să plătească mai mulți bani pe gaze. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunţat în urmă cu puțin timp că sunt îndeplinite condiţiile pentru o ajustare, în medie cu 5,83%, a preţului la gazele naturale pentru clienţii finali casnici, începând din

Un avion cu 306 pasageri la bord și 13 membri ai echipajului a aterizat de urgența. Ce s-a intamplat la bordul aeronavei Un avion aparținând companiei spaniole Iberia, cu 306 pasageri la bord și 13 membri ai echipajului, a aterizat joi de urgență, dar fără complicații, în capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, la aproximativ două ore de la decolare din cauza unor probleme mecanice, informează El Mundo. "Avem o problemă cu trenul de aterizare, nu se închide",

Iohannis despre Legile Justitiei: Legiferarea este foarte proasta, rezultatul ingrijorator Legile Justiţiei au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD este la guvernare, iar calitatea legiferării este foarte proastă, a afirmat joi preşedintele Klaus Iohannis. "Legile Justiţiei au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare, ceea ce spune totul d ...

Comisia Europeana a denuntat Ungaria la Curtea Europeana de Justitie deoarece refuza sa respecte legislatia privind migrantii Comisia Europeană a decis joi să denunţe Ungaria la Curtea Europeană de Justiţie, legat de refuzul ţării de a respecta legislaţia europeană în ceea ce priveşte migranţii şi solicitanţii de azil, relatează Reuters.