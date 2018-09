Suceava: Casa parinteasca a artistei Laura Lavric mistuita de flacari. Pompierii s-au deplasat la fata locului

Gica Hagi a comentat infrangerea suferita de echipa sa, FC Viitorul, pe terenul Universitatii Craiova, in etapa cu numarul 9 a Ligii 1.

Un tânăr de 20 de ani din Bistriţa Năsăud şi-a găsit sâmbătă seara sfârşitul după ce a căzut cu motocicleta. Împrumutase mopedul de la fratele său şi pornise aproape de lăsarea întunericului la o plimbare pe păşunea din apropierea satului. Pe o pantă mai