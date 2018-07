Suceveanca trimisa in judecata dupa ce a cerut spaga 3000 euro pentru a angaja o femeie si pe fiica acesteia in Politie

3000 euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O suceveanca a fost trimisa in judecata pentru ca a cerut si primit peste 14.000 de lei pentru a angaja o femeie si pe fiica acesteia in Politia Municipiului Suceava. Potrivit rechizitoriului, femeia in mod repetat a pretins si primit sume de bani de la o femeie lasand-o pe aceasta sa creada ca are influenta asupra unor persoane, cu diferite functii in cadrul politiei. Ea a promis angajarea la Politia municipiului Suceava a persoanei care i-a dat banii, dar si a fiicei acesteia. Ca urmare, suceveanca ar fi a pretins de la femeie suma totala de 15.667 lei, constand in 13.400 lei si 500 euro (echivalentul a 2.267 lei la cursul zilei), din care a primit suma totala de 14.050 lei. Cauza va fi judecata ...