SUEDIA - ROMANIA! Stanciu trimite o pasa senzationala catre Chipciu- LIVE TEXT, FOTO

Suedia si Romania joaca azi, de la 19:00, in primul meci din Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Meciul este liveTEXT pe BZI.RO min. 16 - Fault asupra lui Forsberg, la 25 de metri de careul nostru. Mingea este sutata in zid. Min. 15 - Actiune colectiva a Romaniei finalizata cu un sut din afara careului de Chipciu, cu piciorul stang, insa prins usor de portarul suedez. min. 14 - Risipa de energie la mijlocul terenului, niciuna dintre cele doua echipe nu reuseste sa atace decisiv. min. 7 - Presiune maxima in careul nostru, dar Bancu reuseste sa scoata mingea din fata a doi atacanti suedezi care asteptau sa finalizeze. min. 5 - Stanciu ii trimite o pasa senzationala lui Chipciu, aflat singur in ca ...