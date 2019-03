SUEDIA - ROMANIA! Suedia marcheaza dupa o greseala a tricolorilor - LIVE TEXT, FOTO

Romania Suedia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suedia si Romania joaca azi, de la 19:00, in primul meci din Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Meciul este liveTEXT pe BZI.RO min. 33. Gol Suedia! Razvan Marin greseste si suedezii conduc min. 31 - Stanciu este faultat la 20 de metri de careul suedez, central. Pozitie ideala. Lovitura libera. Mingea trece pe langa poarta min. 30 - Actiune consistenta a echipei noastre care a venit cu aproape toata echipa in careul advers. Doar corner. min. 28 - Razvan Marin primeste o pasa ideala in coltul din stanga al careului suedez, suteaza de acolo dar fara vlaga. min. 24 - Emil Kraft intra in locul lui Sebastian Larsson, in echipa Spaniei min. 23 - Combinatie frumoasa intre Razvan Marin si Chipciu pe l ...