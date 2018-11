Suferi de noduli subcutanati (lipoame)? Iata cum poti scapa de ei in doar 8 zile fara a recurge la operatie!

lipoame

Nodulii subcutanati apar de obicei in zona capului, gatului, axilelor, si bratelor. Acestia sunt excrescente benigne care pot aparea in orice moment. Termenul medical pentru acest tip de noduli este acela de lipoame.

Lipoamele apar de obicei intr-o singura parte a corpului, dar pot sa se formeze si pe tot corpul, generand disconfort, durere, si alte probleme.

Cercetatorii inca nu au determinat cauza exacta a formarii lipoamelor, dar majoritatea considera ca factorii genetici joaca un rol important in aparitia lor. Multi exclud de pe lista factorilor de risc probleme precum obezitatea si hipercolesterolemia.

In acest articol iti oferim o solutie eficienta si perfect naturala pentru aceste probleme, astfel incat sa nu fie nevoie sa apelezi la tratamente medicale agresive sau interventii chirurgicale.

Lipoamele nu necesita, de obicei, rezectie chirurgicala, cu exceptia cazurilor in care provoaca simptome dureroase accentuate. Bineinteles, chiar si daca nu resimti dureri, se recomanda sa consulti intai sfatul unui medic dermatolog, mai ales daca nodulii sunt localizati in zone usor vizibile si iti afecteaza stima de sine. Exista tratamente medicale specializate impotriva lipoamelor, inclusiv metode chirurgicale conventionale, cu laser, sau cu unde radio. Dar este important sa ai in vedere faptul ca lipoamele pot reaparea in urma acestor interventii, ori in regiunea locului de rezectie pot aparea in timp alti noduli. Nici lipoamele multiple nu sunt un fenomen izolat.

Astfel, inainte de a incepe orice fel de tratament, cel mai indicat este sa mergi la dermatolog pentru teste amanuntite, printre care si o biopsie. Daca lipoamele tale sunt de dimensiuni reduse si nu provoaca durere, sunt sanse mari sa nu ai nevoie de interventii chirurgicale sau alte metode de eliminare a acestora. Mai mult, chiar daca problemele existente reclama o astfel de interventie, in unele cazuri poti scapa de bisturiu apeland la mijloacele medicinei naturiste.

Iata o abordare noninvaziva si perfect organica, recomandata inclusiv de catre dermatologi. Reteta este deosebit de eficienta, multe dintre persoanele care au incercat-o laudandu-i efectele. Pentru a o prepara ai nevoie doar de miere si faina.

Tratament cu miere si faina pentru noduli subcatanati

Prepara un amestec omogen de faina si miere si aplica-l direct pe noduli. Grosimea stratului aplicat trebuie sa fie cuprinsa intre 0,5 cm si 1 cm. Acopera zona de aplicatie cu un bandaj pentru a evita patarea sau lipirea preparatului de haine.

Tratamentul naturist pentru noduli subcutanati trebuie mentinut pe piele cam o zi si jumatate (36 de ore), dupa care se indeparteaza si se aplica un tratament nou. O terapie completa presupune 5 aplicatii sau o durata de folosire de aproximativ 7-8 zile. Dupa aceasta perioada de timp, cu siguranta se vor instala si efectele pozitive ale tratamentului. Depozitele grase de sub piele se vor resorbi.

Lasa-te intepat de o albina

Metoda este cat se poate de simpla. Tot ce trebuie sa faci este sa te lasi intepat de doua ori de o albina in zona afectata, iar tesutul dur va disparea in decurs de sapte zile. Apuca o albina cu ajutorul unei pensete, orienteaza acul insectei catre zona afectata, apoi lasa albina sa te intepe. Nu te ingrijora, intepaturile in zona afectata nu dor la fel de tare ca intepaturile in zonele cu piele sanatoasa.

Propolis

Aplica propolis pe zona afectata timp de mai multe zile, iar tesutul adipos se va resorbi.

Galbenus de ou si sare

Prima persoana care a recurs la aceasta metoda a relatat ca nodulii au cedat dupa 2-3 zile. Bate un galbenus de ou cu 2 linguri de sare, apoi aplica amestecul pe zona afectata.

Curcuma si ulei de masline

Prepara o pasta groasa din praf de curcuma amestecat cu ulei de masline si aplic-o in mod regulat pe noduli. Potrivit marturiilor, aceasta practica inhiba cresterea tesuturilor adipoase. In plus, poti folosi si intern curcuma in cantitati mici pentru a sprijini detoxifierea si functionarea ficatului, ceea ce imbunatateste absorbtia substantelor grase, reducand astfel riscurile de formare a lipoamelor.

