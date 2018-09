Suferinta mare pentru Cristi Borcea... Medicii au facut anuntul trist: Din pacate e vorba de fosta sa sotie Mihaela Borcea...

Mihaela Borcea, fosta sotie a lui Cristi Borcea, a marturisit ca, pe langa intoxicatia cu mercur, aceasta s-a imbolnavit si de hepatita A.

Femeia a reusit sa construiasca afaceri de succes, ocupandu-se chiar si de firmele fostului ei sot, Cristi Borcea. Insa, aceasta a dezvaluit ca si-a dorit altceva pe vremea cand era doar o adolescenta.

A vrut sa urmeze o cariera in medicina, insa din cauza unei hepatite s-a vazut nevoita sa renunte la planurile ei.

”Eu am vrut initial sa urmez medicina, numai ca am facut hepatita A in ultimul an de scoala, in clasa a 8-a si atunci viata mea s-a schimbat si am avut turnura spre altceva. Asa am ajuns in economic, am facut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, ca alta varianta de-a alege un liceu bun nu aveam din optiunile pe care le aveam.

Dar desi nu am urmat medicina,… tot spre asta tind, pentru ca in clinica asta nu am adus nu doar specialisti in estetica, ci si in medicina”, a declarat Mihaela Borcea.

