SUFLET IN CULORI –  editia a-VI-a Concert caritabil in beneficiul copiilor cu autism

Suflet in culori 2019 Imago Mundi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 31 martie 2019, incepand cu ora 19.00, pe scena Salii Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei (Str. Stirbei Voda nr. 1), Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism, cu sprijinul Kaufland Romania, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si al Muzeului National de Arta al Romaniei, in parteneriat cu Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Wagner Arte Frumoase si Povesti, Floria.ro, organizeaza cea de-a VI-a editie a evenimentului cultural “SUFLET IN CULORI”. Eveniment prezentat de jurnalista Alice Nastase Buciuta. Concertul caritabil de muzica clasica, a luat fiinta ca o imbinare a dorintei Asociati ...