Suflete chinuite! Au doar FB la scoala, dar nu au ce manca! 

Sebastian si Razvan Zlota sunt doi fratiori dintr-un sat aproape uitat de lume, in judetul Vrancea, Clipicesti. Sunt sarmani, traiesc intr-o casa ponosita, dar stiu ce inseamna sa ai o familie. Au si un fratior mai mic, de doar sapte luni si traiesc alaturi de parintii si de bunicii lor, care cu greu fac fata traiului zilnic. Sebastian este in clasa intai, iar in carnetul lui de note stau, unele sub altele, calificativele de „Foarte bine". Gabriela, mama copiilor, a povestit pentru Monitorul de Vrancea, publicatie care a prezentat pe larg povestea familiei Zlota, ca avea doar 16 ani cand s-a casatorit cu Marius. Din dragoste, o dragoste puternica ...