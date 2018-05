Suma EXORBITANTA cheltuita de romani pe mici, in vacanta de 1 Mai!

Romanii au pus pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, peste 30 de milioane de mici, depasind cantitatea consumata anul trecut cu circa 10-15 procente, arata estimarile realizate de catre procesatorii de carne, conform Agerpres.

“Din discutiile avute cu procesatorii de mici, estimam ca, in minivacanta de 1 Mai, s-a depasit pragul de 30 milioane de mici, o crestere de 10-15% fata de anul trecut. Perioada premergatoare minivacantei de 1 Mai se caracterizeaza printr-o crestere a productiei de mici de la 15% la 30% fata de o perioada obisnuita. Sigur ca variatiile sunt in functie de comenzile primite si de capacitatea de depozitare. Trebuie sa va spun ca, deja, de saptamana trecuta, au existat situatii in care unii retaileri au ramas fara mici in galantare. Preferatii romanilor sunt in continuare micii facuti din amestec de carne de porc cu carne de vita, de altfel acestia fiind si cei mai vanduti”, a declarat Dana Tanase, director executiv la Asociatiei Romane a Carnii (ARC).