Suma uriașa donata de Gigi Becali dupa ce a ieșit din inchisoare

Gigi Becali a dezvăluit că după ce a ieșit din penitenciar a făcut donații de peste 50 de milioane de euro! „Voi nu știți, dar după ce am ieșit din pușcărie am donat sume uriașe de bani. Foarte, foarte mulți bani. 50-60 de milioane de euro am donat după ce am ieșit de la închisoare. Și nu o să mă opresc”, a spus Becali pentru Fanatik