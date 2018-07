Suma uriasa, gasita intr-un frigider dintr-un apartament nelocuit

Bani 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii rusi au gasit jumatate de miliard de ruble in frigiderul unei femei din Sankt Petersburg. Agentii au gasit suma uriasa – peste 6,7 milioane de euro – in frigiderul dintr-un apartament nelocuit din Sankt Petersburg, in cursul unei investigatii privind o retea de spalare de bani. Potrivit LifeNews, ar fi vorba de acelasi apartament al unei contabile unde, in decembrie 2017, politia a gasit o saltea plina cu bani, in total 605 milioane de ruble. Vezi si: EXPLOZIV! Ghidul hotiei, brevetat de un afacerist iesean! Si-a inselat partenerii cu milioane de euro. A folosit practici de bisnitar de bazar Presa scria atunci despre contabila de 54 de ani care dormea noapte de noapte pe salteaua ...