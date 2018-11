Suma uriasa sparta de Bianca Dragusanu la shopping pentru a uita de cosmarul de la Asia Express

Bianca Dragusanu nu a rezistat prea mult la Asia Express, dar zilele petrecute fara bani si infometata in Sri Lanka au facut-o pe blonda sa iasa la sedinte intense de shopping.

Concurenta de la Asia Express, editie care va fi difuzata abia anul viitor, a spart, potrivit click.ro peste 25.000 de euro in primele zile dupa intoarcerea in tara.

Inca din momentul in care a aterizat pe aeroportul din Doha, acolo unde a facut escala pentru a ajunge in Romania, Bianca Dragusanu a spart in doar cateva ore 11.000 de euro pentru cinci perechi de pantofi si cizme pe care a inceput deja sa le scoata la plimbare prin Capitala.

Cumparaturile din aeroport nu au fost suficiente pentru blonda, care odata ajunsa in tara a continuat sedintele de shopping. In ultimele trei zile, Bianca a fost surprinsa zilnic la cumparaturi, cheltuind peste 15.000 de euro.

De exemplu, marti, Bianca a fost surprinsa in zona comerciala a Hotelului Mariott. Ea a iesit cu o sacosa rosie de la Valentino, in care vanzatorii i-au pus o noua pereche de cizme.

La Asia Express, Bianca Dragusanu a facut echipa cu sora ei Oana. Cele doua au parasit emisiunea dupa doar doua saptamani.

Inainte de a pleca in Sri Lanka, Bianca Dragusanu a plecat in vacanta in Franta in compania unui barbat, Alex, despre care se spune ca este noul ei iubit. Pe langa distractia de care a avut parte, vedeta n-a ratat ocazia de a merge la shopping. Si n-a plecat deloc cu mana goala, dar si-a golit cardurile, cheltuind in jur de 20.000 de euro pentru doua posete si opt perechi de pantofi de fite.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.