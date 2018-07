Sunetul care a speriat chiar si pe cei care lucreaza la NASA. Cum se "aude" Soarele?

Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundaţii pe râurile mici din nord-vestul județului Constanța până la ora 23.00 și pe câteva râuri mici județul Maramureș, până la miezul nopții. ”Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile […] The post Alertă pe litoral! Cod portocaliu de inundații appeared first on Cancan.ro.