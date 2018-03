,,Sunt atat de bogata incat am cheltuit 1 milion de lire sterline doar pe parfum in doua luni”- Ce face femeia asta pentru a trai asa este uimitor!

O presupusa printesa saudita declara ca este atat de bogata incat si-a permis sa cheltuiasca nu mai putin de un un milion de lire sterline doar pe parfumul pe care l-a consumat in doua luni.



Sara Al Amoudi a fost acuzata ca ar fi de fapt o prostituata etiopiana, extrem de saraca, care a pozat in printesa saudita pentru a-i escroca pe dezvoltatorii imobiliari Amanda Clutterbuck si Ian Panton, de la care a luat apartamete luxoase in valoare de 14 milioane de lire sterline.



Misterioasa printesa – a carei varsta este estimata intre 31 si 45 de ani – a plans in fata instantei de judecata, argumentand ca n-a fost niciodata o prostituata nevoiasa, ca averea sa este reala si ca partidele de cumparaturi la care a fost pot dovedi clar acest lucru.



Sara Al Amoudi a ajuns la tribunal intr-un Rolls Royce si i-a marturisit judecatoarei ca adictia sa pentru cumparaturi este atat de severa incat a apelat la ajutor medical specializat pentru a se trata. Intr-o engleza cu accent puternic, ea a declarat: “am o problema legata de mersul la cumparaturi si merg la doctor; numai in ultimele doua luni am cheltuit doar pentru parfum 1,4 milioane de dolari. Va pot arata pozele“.



Sara Al Amoudi a aparut in instanta imbracata cu o burka care o invaluia complet si cu incaltari cu tocuri de 10 cm. La cererea juriului a indepartat valul de pe fata dar continua sa-si ascunda fata.



Ea afirma ca a avut o legatura amoroasa cu presupusa victima (Ian Patton, 45 de ani), in vreme ce partenera si iubita acestuia (Amanda Clutterbuck, 56 de ani) si ca el ar fi imprumutat si furat de la ea circa 5 milioane de lire sterline din “banii de buzunar” pe care ii primea din Arabia Saudita. Ea insista ca in momentul in care a preluat cele sase apartamente de lux, acest lucru a echivalat cu rambursarea banilor imprumutati sau furati de la ea.



Cei care au dat-o in judecata spun insa ca ea i-a escrocat, spunand ca are sume uriase de investit intr-un proiect de dimensiuni ample, pretinzand ca este una din sotiile regelui Abdullah al Arabiei Saudite, in varsta de 88 de ani. Cei doi londonezi pretind ca paguba lor este de 14 milioane de lire sterline.



Sara al Amoundi a replicat insa ca acuzatiile sunt mincinoase, ca ei nu-i lipsesc nicicand banii, avand permanent intre 100.000 si 400.000 de lire sterline in locuinta. Ea a adaugat ca in Arabia Suadita era privita ca o criminala din pricina unei relatii adulterine, dar a argumentat ca a fost fortata sa se marite la 13 ani cu un om al carui nume n-a vrut sa-l dea, argumentand ca atat viata ei cat si a fiicei de 13 ani ar fi periclitata de acest lucru.



In februarie 2014, judecatorul de la Curtea Suprema de Arbitraj de la Londra a decis ca femeia poate ramane in posesia bunurilor ce au o valoare estimata la 14 milioane de lire sterline. Tribunalul nu a gasit motive care sa arate ca cei care au dat-o in judecata ar fi fost pacaliti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.