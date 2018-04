„Sunt niste pomanagii si nu merita sa traiasca”. Cine este politicianul PSD care si-a batut joc de bunicii si strabunicii nostri, ai tuturor…

Declaratii supefiante ale unui lider de partid. Politicianul a afirmat ca pensionarii sunt niste “pomanagii” si ca “n-ar trebui sa traiasca”.

Vicepresedintele PMP Gorj, Leonida Belgher, este de parere ca varstnicii sunt cei care strica viitorul tarii, votand PSD pentru cateva pomeni electorale.

„Nu suport si nu am suportat niciodata in viata mea pomanagiii astia. Acesti pomanagii care se duc si iau pomana ca sa voteze, astia nu merita sa traiasca pe pamant. Ca din cauza lor suntem in halul in care suntem. Care saraci, sa puna mana sa munceasca. Isi merita soarta!”, a spus Belgher, potrivit pandurul.ro.

Asociatia Global Inclusion, condusa de gorjeanul Iulian Ionescu, a anuntat ca va sesiza Consiliul National de Combatere a Discriminarii, Parchetul, dar si Comisia pentru Drepturile Omului din Parlament.

