Sunt sensibile, dar nu vor arata asta niciodata! Zodiile care par dure, dar care au o inima mare

Exista cateva zodii pe care le vei auzi foarte rar ca se plang de ceva, desi problemele ii coplesesc. Si asta pentru ca s-au nascut sub semnele unor zodii puternice. Cel putin asta lasa sa se vada, pentru ca la interior sunt cei mai sensibili si au o inima mare. Rac Este cel mai bun exemplu: dur si sensibil in acelasi timp. Are o cochilie tare, care ii face pe cei din jur sa creada ca isi ascunde sentimentele. Insa acesta este modul Racului de a se acomoda cu un teritoriu nou. Sub cochilie se afla insa persoane sensibile si intuitive. Fecioara Fecioarele sunt mai complicate decat ti-ai putea imagina. Chiar daca par greu de abordat, au o inima mare. Sunt empatice si ar face orice pentru persoanele dragi ...