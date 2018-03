Suntem felicitati pentru alocarile bugetare pentru modernizarea Armatei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania e prima din NATO intr-un top al alocarilor bugetare pentru inzestrare, se arata in raportului anul al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Procentul cheltuit pentru inzestrare situeaza tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc, Romania se afla si in ceea ce priveste rata cresterii bugetului apararii, comparativ cu anul precedent. Referitor la acest raport, analistul militar Ion Petrescu a declarat pentru “Adevarul” ca, pe fondul presiunilor venite din est, aliatii din NATO investesc tot mai mult in aparare. “In documentul asumat de Jens Stoltenberg sunt semnalate progrese si in ceea ce priveste angajamentul de a investi 20% sau mai mult din cheltuielile ...