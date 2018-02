Suntem la un meci de istorie! Toti iesenii sunt invitati sa sustina Politehnica Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata seara, CSM Politehnica Iasi poate scrie istorie in fotbalul romanesc. Toti iesenii sunt invitati sa sustina echipa de fotbal CSM Politehnica Iasi in tentativa de a intra in play-off-ul Ligii I de fotbal. Cu o victorie diseara in fata Viitorului intram in play-off indiferent de ce se intampla in celelalte partide. Sambata pana la ora 12 s-au vandut 4.491 de bilete. Mai puteti cumpara bilete si astazi, de la casele de bilete ale stadionului, pana la ora 19.45 cand va incepe meciul cu Viitorul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. play-off bilete : (s ...