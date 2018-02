Suntem prosti sau doar ne facem ca am fi? Pensie de 240 de milioane la doar 51 de ani

Ilie

Daca va trai pana la 80 de ani, Ilie Botos va incasa 1.920.000 EURO (unmilionnouasutedouazecidemiideeuro) din pensiile primite de la statul roman, dezvaluie Alexandru Panait, in Curentul. Nu va enervati ca doar n-a lucrat ca profesor sau medic, ci intre 2003 si 2006 a fost Procuror General.

Desigur ca daca ar fi fost vreun erou al Romaniei sau daca s-ar fi remarcat cu ceva pozitiv in activitatea sa, fostul procuror general al Romaniei ar fi meritat, poate, o suma mai mare de bani. Dar Botos s-a remarcat doar prin nemerniciile sale, relateaza comisarul.ro

Sub Botos, dosarele Mineriadei si Revolutiei au fost lasate in nelucrare pentru a interveni prescriptia, Botos a fost unul dintre cei care l-au facut scapat pe teroristul Omar Hayssam motiv pentru care a si fost obligat sa demisioneze la pachet cu seful de la „doi si-un sfert” Virgil Ardelean (cunoscut si sub „diminutivul” Vulpea) si cu sclavii lui SOV: infractorul post-mortem Radu Timofte, seful SRI si Gheorghe Fulga, seful SIE. De altfel, sub conducerea lui Botos procurorii Catalin Purcarin si Irinel Paun l-au scapat pe SOV de toate dosarele penale FNI-FNA-BRS-BID in care l-a inculpat ulterior echipa condusa de Laura Codruta Kovesi formata din procurorii Marius Iacob si Horia Selaru iar acum SOV va petrece cel putin 6 ani la inchisoare.

Ilie Botos s-a remarcat inca din anul 1990, in ancheta in cazul elicopterului IAR-330 nr. 72 in care se aflau, arestati, generalii Nuta, seful Inspectoratului General al Militiei romane, fostul sef al Directiei a IV-a – Contrainformatii Militare si adjunctul sau, general-maior Velicu Mihalea si care a fost doborat de militarii din garnizona Alba Iulia cu rafale scurte, de cate 3-5 proiectile de diferite calibre, de la sol. 12 proiectile calibru 7,62 mm au atins aparatul, avariind instalatia de alimentare cu combustibil si pe cea a comenzii hidraulice, elicopterul prabusindu-se si luand foc. Toti cei din elicopter au murit arsi.

Botos a inchis dosarul ca fiind un accident de munca provocat de echipajul elicopterului.

Aranjamentul ca Ilie Botos sa se ocupe de dosar l-a facut „batranul” general-maior Ionita Botos, seful comandamentului Serviciilor Armatei in 1990, cel care a primit pe 14 iunie 1990, de la Ion Iliescu, ordinul de a incazarma si hrani circa 990 de mineri in doua unitati militare ale MApN de pe soseaua Oltenitei din Bucuresti. Ofiterii de intendenta ale celor 2 unitati care au dus la bun sfarsit aceasta misiune erau locotenentii majori Gabriel Oprea si Eugen Bejinariu.

Si ca imaginea acestui fost smecher al statului roman sa fie completa a si mintit cu nerusinare in CV ca doar multi stiu, putini pricep. Asa ca penibilul asta si-a trecut in CV ca e cercetator stiintific la o „academie” din Germania care de fapt e un club de arte martiale.

Acum nu-i asa ca merita 5333 de EURO pe luna pensie, dupa cum dezvaluia astazi jurnalistul Ionel Stoica de la Adevarul? Ca doar v-am spus ca n-a lucrat ca medic sau profesor!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.