Ce faci cand esti racit, ti-e foame, dar nu ai chef sa stai in bucatarie prea mult? O supa cu naut si spanac, foarte buna si, cel mai important, foarte rapida. Pe mine m-a pus pe picioare saptamana trecuta cand am fost racita. Desi nu mananc des supe, de data asta chiar simteam nevoia de ceva cald, asa ca am spalat repede spanacul, am desfacut o conserva de naut de la prietenii mei de la Sunfood, si m-am apucat de supa. Am pus si cateva cubulete de bacon, dar puteti sa renuntati la el daca doriti. Reteta, asa cum va spuneam, este foarte simpla si rapida.3 l apa1 conserva naut Sun Food500 g spanac proaspat100 g cuburi bacon afumat2-3 cartofi medii1 ceapa mica1 catel usturoi5-6 linguri suc de rosii2 linguri ulei de maslinesareMod de preparare: lauraadamache.ro