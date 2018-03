Suparat ca nu a fost lasat sa intre intr-un club, un barbat din Marea Britanie a ranit 13 oameni

Club noapte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au fost clipe de groaza intr-un club de noapte din Marea Britanie. Cel putin 13 persoane au fost ranite, dupa ce un barbat a spulberat cu masina un local din comitatul englezesc Kent. Tanarul de 21 de ani s-a urcat la volan si a intrat din plin in spatiul special amenajat pentru fumatori, acolo unde se aflau zeci de petrecareti. Agresorul ar fi vrut sa se razbune dupa ce i s-a refuzat accesul in club. Victimele au fost transportate de urgenta la spital cu multiple fracturi. Viata lor se afla in afara oricarui pericol. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. clipe groaza ...