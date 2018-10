Super-filmari cu rebelul Cristi Mitrea & fiul pe care il are cu Andreea Mantea

Despre drepturile militarilor, ale urmasilor SGP, promovare in cariera: Intalnire la MApN intre delegatia LMP si ministrul Mihai Fifor (galerie foto) Ieri, deși a avut un program extrem de încărcat, cu întâlniri cu oficiali din străinătate, ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, și-a făcut timp, să se întâlnească și cu delegația Ligii Militarilor Profesionişti. La invitația expresă a ministrului Fifor, ...

Consiliul Nordic a refuzat sa medieze conflictul din Catalonia privind independenta Consiliul Nordic a decis miercuri la Oslo să nu medieze conflictul între Catalonia şi Madrid privind independenţa, argumentând că acest lucru nu intră în atribuţiile consiliului, iar problema trebuie rezolvată intern, relatează site-ul EUObserver.com.

FRF e prima instituție din Romania care implementeaza proiectul FARA PENALI: Președinții și antrenorii trebuie sa nu aiba CONDAMNARI Răzvan Burleanu a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, deciziile Comitetului Executiv al FRF, printre acestea numărându-se şi introducerea conceptului de “bună reputaţie” din sezonul 2020/2021, vizaţi fiind preşedinţii cluburilor şi antrenorii. De asemenea, el a precizat că în regulamentul ...

Austria intra și ea in colimatorul Comisiei Europene: 'Regretam decizia luata de Guvern' Comisia Europeană a criticat, miercuri după-amiază, decizia Austriei de a nu se alătura Acordului Naţiunilor Unite privind migraţia, informează publicaţia EUObserver."Regretăm decizia luată de Guvernul Austriei. Continuăm să credem că migraţia este o provocare globală", a declarat un purtător de cuv ...

Celebrul șef de clan Birică, omul despre care s-a spus că l-a sechestrat pe Florin Salam, s-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Nebunu! L-a „călcat în picioare" pe cel care l-a acuzat, într-un live pe Facebook, că l-a răpit pe manelist, la două ore după ce Salam a "dispărut" de la

După ce tatăl ei a fost bătut de un interlop la un eveniment la care a fost invitat să cânte, Betty Salam a dat primele declarații. Clipe de coșmar pentru Florin Salam la un botez unde a fost chemat pentru a întreține atmosfera. Manelistul și un interlop cunoscut sub numele de Lower Stan au fost

Cel mai scump tablou vândut în România la o licitație este "Țărancuța cu basma albă", semnat de Nicolae Grigorescu. Tabloul a fost vândut astăzi pentru suma de… 340 000 de euro (+ 20% taxe), în cadrul unei licitații. Lucrarea se înscrie într-una dintre seriile de capete de țigănci tinere care i-au pozat lui Grigorescu, portretist pasionat

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, drama uluitoare a minorei A.M., din municipiul Brăila. Fata a fost racolată de un pedofil, care utiliza pseudonimul "Mario". Faptele sunt incredibile, iar victimă a căzut inclusiv mama elevei în vârstă de 12 ani, care, la fel ca și fiica sa, a ajuns să fie

După ce, în primăvara acestui an, celebrul tenismen Boris Becker a sosit în România, la invitația lui Ion Țiriac, zilele trecute, legenda tenisului mondial a revenit, în mare secret, pe tărâm mioritic. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră națională, imagini fabuloase de la întâlnirea de taină pe care fostul